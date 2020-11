Shakhtar sofreu a maior derrota caseira nas provas europeias

Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, sofre goleada histórica diante do M'Gladbach

O Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, sofreu esta terça-feira a maior derrota caseira em competições europeias de futebol, ao ser goleado por 6-0 pelo Borussia Monchengladbach, na terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Quando, na véspera, confessou que "o mundo está estranho e o jogo de futebol também está estranho", devido à pandemia de covid-19, o técnico luso estaria longe de imaginar que iria presenciar um também insólito resultado - o mais pesado da sua carreira como treinador - na receção aos germânicos, que ao intervalo já venciam por 4-0.

O francês Alassane Plea, aos oito e 26 minutos, Valeriy Bondar, aos 17, na própria baliza, e o argelino Ramy Bensebaini, aos 44, fizeram os tentos do M"Gladbach' na primeira parte, sendo que Lars Stindl aumentou a contagem, aos 65, e Plea consumou o "hat-trick', aos 78.

Esta foi a maior derrota do Shakhtar, em casa, nas competições europeias, além de ter sido a segunda mais pesada enquanto visitado em todas as competições, apenas superada por um 7-0 sofrido em 1950, diante do ZDSA (antigo nome do CSKA de Moscovo), para o campeonato da antiga União Soviética. Há dois anos, o Shakhtar, então comandado por Paulo Fonseca, também foi goleado por 6-0 na 0Champions', pelo Manchester City, mas num jogo em Inglaterra.

Este resultado entra para o ranking dos mais dilatados da história da Liga dos Campeões, ou seja desde 1992, uma vez que, desde que a prova substituiu a Taça dos Campeões Europeus, apenas houve dois resultados com diferença de golos superior (7-0, por 11 vezes, e 8-0, em duas ocasiões).

Depois de ter vencido o Real Madrid (3-2) e empatado com o Inter (0-0), o Shakhtar averbou a primeira derrota na competição, somando quatro pontos, menos um do que o Borussia Monchengladbach, que lidera isolado, provisoriamente, com cinco. Inter de Milão, com dois pontos, e Real Madrid, com um, defrontam-se no outro jogo do grupo, a partir das 20:00.