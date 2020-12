Shakhtar faz o pleno sobre o Real e fica a uma vitória do apuramento

Golos de Dentinho e Solomon valeram vitória por 2-0 da turma de Luís Castro, que avança para os "oitavos" caso vença o Inter na última jornada

O Shakhtar venceu esta terça-feira o Real Madrid por 2-0 e relançou-se na luta pelo apuramento do grupo B. Demonstrando que a vitória na capital espanhola não tinha sido fruto do acaso, a equipa de Luís Castro recuperou de duas derrotas seguidas com o Moenchengladbach e não deu hipóteses a um Real que, à exceção de uma bola ao poste de Asensio, não incomodou o campeão ucraniano.

Dentinho (57') e Solomon (82'), dois "coelhos" tirados do banco, deram os três pontos ao Shakhtar que, com este resultado, só precisa de vencer o Inter na última jornada para avançar aos "oitavos", pois tem vantagem no confronto direto com os merengues: ambas as equipas partilham o segundo lugar do grupo com sete pontos.