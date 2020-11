Shakhtar de Luís Castro novamente goleado pelo Monchengladbach

Equipa ucraniana voltou a viver tarde para esquecer frente aos alemães.

O Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, teve nova jornada para esquecer face aos alemães do Borussia Monchengladbach, no grupo B: depois do 0-6 caseiro, um 0-4 na Alemanha, para um total de 0-10 no grupo B.

Lars Stindl, aos 17 minutos, de grande penalidade, os suíços Nico Elvedi, aos 34, e Breel Embolo, aos 45+1, e o sueco Oscar Wendt, aos 77, apontaram os tentos dos germânicos, que reforçaram a liderança do agrupamento.

Os germânicos somam oito pontos, contra quatro do Shakhtar, quatro do Real Madrid e dois do Inter Milão, sendo que espanhóis e italianos se defrontam em San Siro.

Além do City, garantiram a qualificação, na terça-feira, Chelsea, Sevilha, Barcelona e Juventus.