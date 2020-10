Shakhtar, de Luís Castro, empata a zero com o Inter de Milão

A equipa do Shakhtar Donetsk, treinada pelo português Luís Castro, empatou, esta terça-feira, a zero com o Inter de Milão, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A jogar em casa, a equipa ucraniana conquistou mais um ponto no grupo B, depois da vitória na primeira jornada frente ao Real Madrid, enquanto os italianos continuam sem vencer e somaram o segundo empate na competição.

Com este resultado, a equipa de Luís Castro lidera, provisoriamente, o grupo, com quatro pontos, enquanto o Inter de Milão tem dois. O Borussia Mönchengladbach soma um ponto, enquanto o Real Madrid tem zero, com as duas equipas a defrontaram-se na noite de hoje.

No outro encontro do dia já disputado, os alemães do Bayern Munique, campeão em título da "Champions", conseguiram uma vitória difícil na deslocação ao terreno do Lokomotiv de Moscovo, por 2-1.

O Bayern chegou à vantagem com um golo de Leon Goretzka, aos 13 minutos, mas a equipa moscovita empatou, aos 70, por Miranchuk, com Kimmich a garantir o triunfo para a equipa alemã, aos 79.

Com esta vitória, o Bayern Munique soma seis pontos, enquanto o Lokomotiv tem apenas um. As outras duas equipas do grupo A, o Atlético de Madrid, com zero pontos, e o Salszburg, com um, defrontam-se hoje.