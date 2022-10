Sevilha vence Copenhaga e garante continuidade nas provas europeias

Redação com Lusa

No Grupo G da Liga dos Campeões, o Sevilha somou a primeira vitória e manteve-se na luta pelo apuramento para os oitavos de final, ao vencer em casa o Copenhaga, por 3-0, um resultado que elimina definitivamente a equipa dinamarquesa.

Apesar do resultado desnivelado, a vitória do Sevilha foi difícil, consumada já na segunda parte, com golos de En-Nesyri (61 minutos), Isco (88) e Montiel (90+2), antes de os dinamarqueses ficarem reduzidos a 10, por expulsão de Khocholava (90+5).

Este triunfo assegurou ao Sevilha a continuidade nas competições europeias, mesmo que seja por via da Liga Europa, uma vez que não depende apenas de si para seguir na Liga dos Campeões, uma vez que o Borussia Dortmund precisa de apenas um ponto para seguir em frente.

Os alemães, com sete pontos, mais dois do que Sevilha e cinco do que o Copenhaga, podem apurar-se já hoje, se pontuarem na receção ao já apurado Manchester City (10 pontos).