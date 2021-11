Sete adeptos do Dortmund foram detidos por desacatos em Lisboa

Redação com Lusa

Indivíduos arremessaram, perto da madrugada, vários objetivos e provocaram danos físicos em elementos policiais

Sete adeptos do Dortmund foram detidos, na terça-feira à noite, na sequência de desacatos ocorridos no Bairro Alto (Lisboa), tendo dois polícias sofrido ferimentos ligeiros, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis).

"Os desacatos terão começado às 23h40 na Rua da Atalaia, no Bairro Alto. Cinquenta adeptos do clube alemão Borussia Dortmund começaram a arremessar vários objetos, entre cadeiras, mesas", relatou a fonte policial, esta quarta-feira.

Na sequência da intervenção da PSP para travar os confrontos, dois polícias sofreram ferimentos ligeiros e sete adeptos do clube alemão foram detidos.

A mesma fonte adiantou à Lusa que ocorreram também confrontos perto do Pavilhão João Rocha, em Lisboa, após um jogo de andebol entre o Sporting e o AEK Atenas, na terça-feira.

"Trinta pessoas envolveram-se em confrontos após o jogo. Seis adeptos ficaram feridos, sendo que, destes, cinco foram assistidos no local e um foi transportado ao hospital", disse.

Nesta quarta-feira à noite, o Sporting vai defrontar o Borussia Dortmund, num jogo da penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.