Sergi: "Falei com Aguero. Está fechado no quarto, mas tranquilo"

Detetada arritmia cardíaca ao argentino.

Saído combalido do embate Barcelona-Alavés, devido a dificuldades respiratórias, sendo transportado para o hospital pouco depois, Aguero foi submetido a exames cardiológicos que detetaram uma arritmia cardíaca no jogador argentino.

O avançado argentino encontra-se ainda hospitalizado e foi tema na conferência de antevisão de Sergi, treinador interino depois da saída de Ronaldo Koeman. "Falei ontem com Kun [Aguero]. Está fechado no quarto, mas tranquilo", afirmou o antigo jogador do clube catalão na antevisão ao encontro de Kiev, para a Liga dos Campeões.

Aguero, que caíra instantaneamente no relvado durante o jogo com o Alavés, com a mão posta na caixa torácica, sendo assistido pela equipa médica, é, portanto, baixa para a partida do Grupo E, que conta ainda com Bayern e Benfica.