Klopp e um palpite sobre a Bola de Ouro: "Se o Liverpool vencer..."

Declarações de Jurgen Klopp na antevisão à final da Liga dos Campeões, no sábado.

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, fez esta sexta-feira a antevisão à final da Champions, agendada para as 20h00 de domingo, e recordou o decisivo jogo de 2018, ganho pelos merengues e no qual Salah se lesionou ainda na primeira parte, após uma disputa com Sergio Ramos.

"Todos nós perdemos naquele dia. Ele lesionou-se no início do jogo e entendo que encare as coisas de modo distinto. Cada jogador tem a sua maneira de se motivar, se o que se passou há cinco anos servir de motivação para ele, tudo bem, mas tenho a certeza que não é essa a sua única motivação. Temos tantos motivos para dar tudo amanhã [sábado]", frisou.

O treinador germânico falou ainda de Sadio Mané, para dizer que está na "melhor forma" da sua vida, mas ressalva que para conquistar a Bola de Ouro, ou se é Messi ou Cristiano Ronaldo, ou tem de se ganhar a Liga dos Campeões.

"Se o Liverpool a vencer, então Mané terá mais chances de conquistar a Bola de Ouro", observou Klopp, para quem a perda do título inglês para o Manchester City, de Pep Guardiola, é passado e que, agora, a equipa "está focada em jogar a final da melhor competição do mundo, num estádio fantástico".

O Real Madrid e o Liverpool vão disputar no sábado a final da Liga dos Campeões 2021/22, em Paris, a partir das 21h00 locais (20h00 em Portugal continental), e uma delas irá suceder ao Chelsea, atual detentor do troféu da maior competição de clubes do mundo.