"Se corre bem no campeonato, também corre bem na Champions", afirma Graça Freitas

Direção Geral da Saúde garante que Portugal tem perfeitas condições para receber a fase final da Liga dos Campeões.

Lisboa prepara-se para receber uma "final a oito" da Liga dos Campeões, entre o Estádio da Luz e o Estádio de Alvalade e, esta quarta-feira, a Direção Geral da Saúde (DGS) garantiu que estão reunidas todas as condições de segurança para que assim seja, citando a retoma da I Liga como exemplo.

"A DGS e a FPF têm feito um trabalho profícuo na retoma do campeonto, os jogos têm sido efetuados com o máximo de segurança, um trabalho que contou com grande envolvumento da DGS e da FPF. Também estamos envolvidos na organização desta Champions. Tem sido um trabalho muito profícuo e o desenrolar do mesmo dá confiança aos organismos internacionais para poderem trazer para Portugal esta competição europeia, que orgulhará o país. Esta articulação entre a DGS e a FPF é contínua. Mantêm-se nesta co-organização com os organismos internacionais, será uma boa decisão trazer para Portugal a Champions. Com segurança, como tem sido vista na retoma da I Liga, com circuitos bem definidos, testagem aos jogadores, toda a metodologia que tem sido implementada", afiançou António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, na conferência de imprensa diária.

Graça Freitas, diretora geral da Saúde, corroborou as declarações de Lacerda Sales:

"O nosso país é seguro, Lisboa e Vale do Tejo têm esta situação porque estamos a procurá-la ativamente. Continua a ser uma zona segura. E o campeonato é um exemplo excelente, tem acontecido sem problemas ou incidentes. Este modelo que tão bem tem resultado com a FPF também resultará para a Champions. Desejo ardentemente que continuemos a colaborar. Se corre bem no campeonato, também corre bem nas outras competições", rematou Graça Freitas.