Num desabafo, o treinador do Bayern deixou entender que o futebol alemão nem dá para aquecer.

O Bayern tem passeado superioridade na Bundesliga, sagrando-se campeão alemão nas últimas nove épocas. Esta temporada, são nove os pontos de avanço na liderança, o que levou o treinador Julian Nagelsmann a afirmar que sente um gostinho especial na Liga dos Campeões, onde os encontros são muito mais renhidos do que nas provas internas.

Esta terça-feira, aliás, o Bayern recebe o Salzburgo para os oitavos de final da Champions, depois de um empate a uma bola na primeira mão. "Se chegarmos aos quartos de final, ninguém nos vai dar palmadinhas nas costas. Mas temos ainda uma certa pressão que não temos sentido na Bundesliga. É por isso que, de certa forma, eu aprecio esta situação", afirmou sobre uma partida para a qual recebeu uma boa notícia: o regresso de Manuel Neuer, guarda-redes e capitão de equipa, quatro semanas depois de ter sido operado a um menisco.

"Se nada acontecer da noite para o dia, ele poderá jogar", disse Nagelsmann, que não pode contar com Alphonso Davies, a conta com uma miocardite. Coman, Sané e Lewandowski devem formar o tridente ofensivo, com este último a tentar terminar com uma série de dois jogos sem marcar.