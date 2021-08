Schmidt: "Jogar contra 10 ou 11 quando estamos a atacar não é assim tão diferente…"

Treinador do PSV após o empate com o Benfica, 0-0, em Eindhoven, e consequente afastamento da Liga dos Campeões.

Porque é que o PSV não consegue ir à Liga dos Campeões com este jogo? "Acho que mostrámos esta época em muitos jogos que podemos marcar golos e criar chances. Tivemos oportunidades nos dois jogos, mas hoje tínhamos de marcar dois golos e não era fácil para nós. Contra 10 não conseguimos criar assim antas oportunidades, mas ainda tivemos grandes oportunidades."

Não foi fácil contra 10, porquê? "Acho que eles defenderam muito bem, com jogadores experientes no centro da área, defenderam muito bem o espaço central com jogadores físicos, e jogar contra 10 ou 11 quando estamos a atacar, com tantos jogadores em redor da área, não e assim tão diferente..."

O que pensou quando fez as substituições? "Foram decisões minhas, precisávamos de frescura, energia, jogadores mais frescos, foi um jogo muito exigente e fizemos muitos jogos em pouco tempo, tive de tomar as minhas decisões. Fizemos tudo para ganhar o jogo e marcar golos."

Que qualidades gostaria de adicionar ao plantel? "Não foi um jogo top, não conseguimos marcar, toda a gente viu que os jogadores não estavam cem por cento frescos, mas controlámos o jogo e criámos boas oportunidades, não foi o nosso melhor jogo. Hoje não fomos uma equipa com jogadores mais físicos para marcar golos, tivemos de fazer um futebol inteligente. Falhámos algumas oportunidades hoje, mas faz parte... Tivemos prazer no jogo, vi que não estiveram a nível de topo como antes e os detalhes no último terço foram decisivos para o nosso insucesso nos remates."