Saudação fascista de adeptos vale bancada encerrada ao Atlético de Madrid

Adeptos do Atlético de Madrid

A UEFA anunciou que o Wanda Metropolitano estará parcialmente encerrado à conta de gestos fascistas de um grupo de adeptos no jogo com o Manchester City

Após ter sido visto um grupo de adeptos do Atlético de Madrid a fazer uma saudação fascista durante o jogo com o Manchester City, no Etihad, a UEFA anunciou um castigo ao clube espanhol.

A punição irá ter efeito já no jogo de quarta-feira a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões com o Manchester City, e vai valer o encerramento parcial do estádio, neste caso, uma bancada de sensivelmente com capacidade para 5 000 espetadores.

Para além do encerramento da bancada, o Atlético terá de exibir uma tarja com a frase #NoToRacism, "não ao racismo", numa partida em que o clube treinado por Diego Simeone tentará reverter uma desvantagem de 1-0 trazida da primeira mão.