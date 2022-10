Salah faz um hat-trick em seis minutos frente ao Rangers. Eis os golos

O Liverpool aplicou uma goleada por 7-1 na casa do Rangers, em jogo da quarta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões. Mohamed Salah, lançado aos 68 minutos, assinalou um hat-trick supersónico - em seis minutos - com os três golos a terem sido assistidos por Diogo Jota.

Salah abre a contagem pessoal, aos 76 minutos:

Salah é uma maravilha a marcar estes golos



@ChampionsLeague | @RangersFC 1 x 4 @LFC#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/jP7YURl8zO - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 12, 2022

O bis, aos 80 minutos:

Muita classe de Salah



@ChampionsLeague | @RangersFC 1 x 5 @LFC#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/0TYHMRGxVQ - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 12, 2022

O hat-trick, aos 81 minutos: