Salah faz provocação ao Real Madrid: "Temos umas contas a ajustar..."

Salah é uma das grandes figuras do Liverpool

Avançado egípcio aponta a vingar a derrota sofrida, ante o emblema de Madrid, na decisão de 2018 da Orelhuda

A final da Champions 2017/18, ganha pelo Real Madrid ao Liverpool, não sai da memória de Mohamed Salah: o avançado egípcio, em função da futura reedição dessa decisão, lançou um aviso aos merengues como a garantir uma desforra.

"Temos umas contas a ajustar", escreveu Salah, na rede social Twitter, pouco depois do Real Madrid bater o Manchester City e marcar novo encontro com o Liverpool, em dia x de maio, no Stade de France, em Paris, para ver quem leva a Orelhuda.

O avançado egípcio tem, assim, uma oportunidade de vingar a derrota sofrida na final de 2017/18 ante o Real Madrid, por 3-1, jogo no qual teve a infelicidade de sair, aos 30', lesionado na sequência de um lance com o ex-merengue Sergio Ramos.