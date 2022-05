Salah avisa Real Madrid: "Sou o melhor jogador do mundo na minha posição"

Extremo dos reds não esquece a final perdida com os merengues em 2018, em que saiu lesionado

Mohamed Salah, a cerca de duas semanas da final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, autoproclamou-se como o melhor extremo do Mundo, em declarações à BeIN Sports.

"Se me comparares com qualquer jogador na minha posição, não apenas na minha equipa, mas no mundo, descobrirás que sou o melhor. Estou sempre concentrado no meu trabalho, dou o meu melhor e os meus números são a melhor prova do que estou a dizer", garantiu o egípcio.

Com 30 golos e 15 assistências em 48 jogos pelo Liverpool esta época, Salah está "muito animado" por reencontrar os merengues numa final da Liga dos Campeões, uma vez que pretende vingar o pesadelo de 2018, quando saiu lesionado e viu os madrilenos a levantarem a 'Orelhuda' pela terceira vez consecutiva.

"Lembro-me da última final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid como se fosse ontem. Estou muito animado para enfrentá-los novamente. Queremos que corra bem desta vez. Quando saí de campo na última final, foi triste para mim, mas tive que aceitar e seguir em frente. É por isso que vencemos a Liga dos Campeões um ano depois", considerou.