Salah admite: "Devolveria todos os prémios pela chance de voltar a jogar a final"

Cinco dias volvidos desde a derrota na final da Champions, diante do Real Madrid

Mohamed Salah reagiu esta quinta-feira pela primeira vez à derrota na final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, admitindo que "devolveria todos os prémios individuais pela oportunidade" de voltar a disputar o decisivo jogo.

"Ser reconhecido por adeptos e por jornalistas desportivos na mesma época é algo especial e que nunca esquecerei. Devolveria, no entanto, todos esses prémios individuais pela oportunidade de voltar a jogar essa final, mas não é assim que o futebol funciona", referiu o astro egípcio, através da conta de Twitter.

O extremo de 29 anos, cuja continuidade em Anfield não está definida, defendeu que o Liverpool fez tudo ao alcance para devolver a 'Orelhuda' ao Liverpool.

"Não consigo expressar em palavras o quanto nós queríamos trazer esse troféu de volta a Liverpool, mas no final não conseguimos. Não consigo agradecer o suficiente aos adeptos pelo apoio. Esta foi uma temporada muito longa mas uma parte de mim deseja que a próxima comece amanhã", concluiu Salah.

Salah fechou a temporada 2021/22 com 31 golos e 15 assistências em 51 jogos pelo Liverpool, tendo ainda conquistado a Taça da Liga inglesa e a Taça de Inglaterra e sagrado-se melhor marcador da Premier League, junto de Son Heung-min, do Tottenham, com 23 golos marcados.