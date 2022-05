Alguns adeptos do Real Madrid saíram do Santiago Bernabéu ainda antes dos 90 minutos e rapidamente se arrependeram. Aos 89', Rodrygo fez o 1-1 e aos 90+1' colocou os merengues a vencer, levando a que esses mesmos fãs do clube espanhol implorassem para voltar a entrar no estádio. Veja o vídeo abaixo.