Rui Vitória: "O jogo tem de ser ganho com o coração e com a cabeça"

Redação com Lusa

Rui Vitória quer um Spartak "de luta, trabalho rigor" para seguir em frente na Champions.

O treinador do Spartak de Moscovo, Rui Vitória, garantiu que irá apresentar uma equipa de luta, trabalho rigor com o intuito de vencer do Benfica e seguir em frente na Liga dos Campeões.

Rui Vitória, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, reconhece que fruto do resultado desfavorável no primeiro jogo (2-0), a situação "tornou-se mais difícil", mas salienta que a palavra "desistir" não faz parte do vocabulário dele, apesar de não terem viajado para Lisboa Vítor Moses, Promes e Melkadze.

"Será um jogo difícil, contra um bom adversário. Vamos trabalhar muito amanhã para dar a volta amanhã [terça-feira]. Para amanhã o jogo tem de ser ganho com esta parte do coração e com a cabeça. Temos de dosear. Temos de misturar estas duas grandes áreas e vamos para o jogo. O Benfica está na vantagem no marcador, mas, pelo que vejo dos meus jogadores, somos pessoas de ir à luta, de trabalho de rigor e de acreditar", afirmou.

Dar a volta ao 2-0 da primeira mão não se afigura uma tarefa fácil, contudo Rui Vitória deixa entender que quem marcar primeiro pode acabar por decidir o jogo, à semelhança do que aconteceu em Moscovo.

"O Benfica tem dinâmicas muito interessantes. Os jogadores têm qualidade na receção e no passe. Mesmo a jogar sob pressão conseguiram sair bem. Na primeira mão, o primeiro golo teve muita importância. Perdemos lucidez, tranquilidade e isso deu vantagem ao Benfica. Este será um jogo diferente. Estamos a defrontar uma grande equipa, é a equipa mais forte deste grupo. Estamos a começar um novo processo. Na Liga dos Campeões a equipa não tem essa experiência. Vamos fazer tudo para reverter a eliminatória", prometeu.

Foco de uma grande atenção por parte da imprensa russa, nomeadamente no que toca às opções técnicas e à tática de jogo, Rui Vitória considera que mais importante que tudo isso "são os processos defensivos e ofensivos estarem mais assimilados".

"Existem uma série de coisas que têm de ser analisadas. Não é por mudar a tática que isso se vai resolver. Na primeira mão [na fase final do jogo] jogámos com três centrais numa altura em que adversário [o Benfica] já não estava a pressionar tanto e precisávamos de jogar em largura e profundidade", explicou o treinador português, deixando a certeza que pretende criar uma equipa competitiva para o campeonato russo e fazê-la ganhar experiência em termos europeus.

Com um mau arranque dentro de fronteiras, o Spartak tem um triunfo e duas derrotas, divide o sétimo lugar com outras cinco equipas, com três pontos, e está a dois da zona de despromoção e seis dos líderes Rubin Kazan, Dínamo de Moscovo e Zenit.

Uma situação que aflige o médio Roman Zobnin, mas que não lhe retira confiança para o futuro.

"Começámos mal a época, vamos tentar mudar a situação. Estamos motivados e só nós podemos dar a volta a isto. Na Liga dos Campeões, a situação não é fácil. Precisamos de dar a volta ao resultado. Vamos defrontar uma equipa forte e com muita experiência. Estamos motivados para seguir em frente. Amanhã vamos ver, tudo pode acontecer. No campeonato russo só temos três pontos, mas poderíamos ter mais", afirmou.

Num regresso ao Estádio da Luz, depois de três temporadas e meia ao servido do Benfica, Rui Vitória diz ter um grande apreço por tudo que passou ao serviço dos encarnados, mas que esta terça-feira tudo fará para seguir em frente na Liga dos Campeões.

O Spartak de Moscovo defronta esta terça-feira, às 20 horas, o Benfica em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor.