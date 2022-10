Rudiger mostra boa disposição após levar 20 pontos: "Estamos vivos"

No Instagram, o defesa-central do Real Madrid mostrou aos seguidores que está bem, apesar de ter a cara um pouco maltratada.

O defesa alemão Rudiger marcou nos descontos o golo que valeu ao Real Madrid o empate contra o Shakhtar Donetsk e com isso a qualificação para a fase seguinte da Champions, a duas jornadas do fim da fase de grupos, mas também lhe valeu 20 pontos, tal foi o choque com o guarda-redes Anatolii Trubin que se seguiu ao seu cabeceamento certeiro.

Já no avião, a caminho de Espanha, o jogador publicou uma fotografia na rede social Instagram em que garantiu que está bem de saúde. "Estamos vivos", escreveu, com boa disposição.

Refira-se que o alemão levou assim 20 pontos na testa e esta quarta-feira, após o regresso da equipa a Madrid, vai realizar mais exames para determinar se há fratura e melhor avaliar a situação.