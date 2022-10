Rudiger marcou um golo que valeu... 20 pontos

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Golo do alemão ditou o empate com o Shakhtar Donetsk e a qualificação do Real Madrid, mas acabou a sangrar

O defesa alemão Rudiger marcou nos descontos o golo que valeu ao Real Madrid o empate contra o Shakhtar Donetsk e com isso a qualificação para a fase seguinte da Champions, a duas jornadas do fim da fase de grupos, mas também lhe valeu 20 pontos, tal foi o choque com o guarda-redes Anatolii Trubin que se seguiu ao seu cabeceamento certeiro.

"O Rudiger tem um corte na testa. Animicamente o jogador está bem. Está consciente, sorri, fala, está contente porque marcou um golo importante", afirmou no final da partida o técnico merengue, Carlos Ancelotti.

Refira-se que o alemão levou assim 20 pontos na testa e esta quarta-feira, após o regresso da equipa a Madrid, vai realizar mais exames para determinar se há fratura e melhor avaliar a situação.

O Rüdiger até ficou a ver estrelas com este golo



@ChampionsLeague | @FCShakhtar 1 x 1 @realmadrid#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/QBzCNJi0pG - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 11, 2022

Leia também Benfica Mulher e filho de Schmidt vibraram em Paris, Sarkozy saiu chateado Família e amigos do treinador estiveram nas bancadas. O filho estava com a camisola de Enzo Fernández. Nicolas Sarkozy, ex-presidente francês, também esteve a ver a partida