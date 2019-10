Rudi Garcia não trocava nenhum jogador e sobre o ataque disse: "Lage é que sabe"

Rudi Garcia fez a antevisão ao encontro com o Benfica, da terceira jornada da fase de grupos da Champions.

Campeonato e Champions: "São duas provas diferentes. Fechámos o livro do campeonato, abrimos o livro da Champions, é uma lufada de oxigénio. Não estaremos a pensar no campeonato. O Lyon começou bem, com quatro pontos em seis possíveis e estes dois jogos serão muito importantes. Tenho muito respeito pelo Benfica, excelente equipa. O nosso objetivo é no, mínimo, sermos segundos e se possível ainda melhor, queremos um resultado positivo aqui".

Assobios na Liga: "Estamos na Champions e a falar da Champions. Esperamos uma evolução da equipa e é isso que vai contar, retomar a confiança".

O que espera do Benfica na frente: "Citou muitos bons jogadores do Benfica na frente, estudamos e não sabemos a 100 por cento. O treinador do Benfica é que sabe, mas devem jogar com dois avançados, nas alas e atrás dos avançados há jogadores como muita qualidade. Espero que sejamos uma equipa de talento e qualidade, subtileza é importante".

Entrada forte do Benfica e plano de jogo: "O Benfica sem vencer coloca-se na obrigação de ganhar. Eles mereciam mais nos dois primeiros jogos. O início do jogo pode ser importante, em casa nós teremos de saber gerir isso e tirar vantagem dessa situação. Vimos com ambição e armas. Não vamos apenas defender e sofrer, somos capazes de marcar golos. Vamos estar com muita determinação".

Gostaria de ter algum jogador do Benfica? "Não, estou muito satisfeito com o plantel, tenho de fazer com que a minha equipa tenha mais talento. Não trocaria qualquer um dos meus jogadores por outros".