Rose elogiou o Sporting e destacou quatro jogadores

Técnico do Borussia de Dortmund fez a antevisão ao duelo com os verde e brancos, na fase de grupos da Liga dos Campeões

Por vezes, os treinadores defendem-se nas conferências de imprensa com o escudo de não quererem individualizar. Marco Rose, na antevisão ao encontro com o Sporting, fez exatamente o contrário, abordando de forma mais pormenorizada do que é costume os jogadores do adversário.

"Têm um espanhol na direita, o Porro, que é ótimo jogador. Depois também têm o Sarabia, que chegou do PSG, e o Paulinho no ataque, é um bom avançado. No meio-campo têm muita qualidade, o Matheus Nunes é um jogador muito bom. A equipa é ótima mas quando o hino da Liga dos Campeões começar a tocar, espero que façamos tudo para obter um bom resultado, ganhar o jogo e dar um ótimo sinal para voltarmos ao caminho do sucesso", afirmou o técnico do Dortmund.