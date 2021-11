Rose e o jogo com o Sporting: "Não podemos aceitar um empate nesta altura"

Treinador do Borussia Dortmund em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de quarta-feira, frente ao Sporting, em Alvalade, contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Jogar para ganhar: "Vamos tentar ganhar como sempre. Jogámos contra esta equipa, sabemos o que ela vai fazer. Não podemos aceitar um empate nesta altura. Nós queremos ganhar."

Sporting: "O Sporting tem uma equipa muito boa no geral. Houve muitos golos de bolas paradas, o cabeceamento forte do Coates e Palhinha. Nas alas têm jogadores muito fortes. Têm uma forma de jogar clara. Não é fácil defender com o Sporting. Qualquer jogo na Champions é difícil.

Zagadou e Reus: "Zagadou esteve lesionado muito tempo e estamos contentes por ter recuperado. Jogou muito bem na Bundesliga. Estamos contentes por ele poder jogar e confiantes de que vai substituir bem o Hummels. Marco Reus foi muito importante antes. Claro que os media tratam o tema de forma diferente. Sempre disse que ele é muito importante para o Dortmund, ele sabe como as coisas funcionam. E claro em termos desportivos é muito importante."

Ideias novas: "Começámos a época e tivemos muitos pontos alcançados, mas este jogo é fundamental. Quero ver uma equipa com sucesso e quando não temos sucesso devemos ver o que melhorar. Como lidamos com a bola, como defendemos. Implementar a ideia de futebol que temos. Temos ideias novas que queremos implementar e queremos ter sempre a bola. Há várias áreas em que temos de trabalhar. Há sempre o potencial de melhorar."

Decisão do grupo: "Tudo é possível no futebol. É possível que haja uma decisão do grupo amanhã ou no último jogo. Seria bom conseguirmos o segundo lugar, mas não sabemos o que vai acontecer. Tivemos vários jogos e estudámos o Sporting. Não vi nenhuma grande alteração. Devem ter agora mais confiança porque vieram de vitórias. Vão tentar tudo para ganhar. Têm energia e acredito que estejam melhor."

Ausências: "Não há nada a fazer. Temos de utilizar os que estão bem. Estamos a observar a situação e veremos quem escolher."

--

Declarações de Kobel, jogador do Borussia Dortmund

"Sabemos que é um jogo importante. Estamos ansiosos. Somos duros. Esperamos um bom jogo e estamos preparados. Nós queremos ganhar, não vamos trabalhar de forma diferente. Vamos jogar para os três pontos, com atitude agressiva, intensidade e a pensar no triunfo.

Somos uma boa equipa. Hummels é muito importante, mas temos outros bons jogadores e todos vão dar o seu melhor. Quem joga no Dortmund gosta de jogos emocionantes."