Rose desiludido com linguagem corporal do Dortmund: "Um Kimmich não teria permitido"

Equipa alemã sofreu pesada derrota em Amesterdão (4-0)

O Dortmund foi surpreendentemente goleado pelo Ajax, em partida a contar para o grupo do Sporting, e, no final, Marco Rose não estava nada satisfeito. A atitude e a ambição da equipa foram colocadas em cheque pelo treinador.

"Aos 2-0, a nossa linguagem corporal era como 4-0. Um Kimmich não teria permitido isso, ele teria ficado zangado. Talvez essa seja a grande diferença para o Bayern: eles têm sempre ambição", afirmou o técnico do Dortmund, em declarações aos jornalistas.

Com os resultados desta terça-feira, o Dortmund deixou fugir o Ajax na liderança do grupo. Holandeses comandam com nove pontos, alemães têm seis e o Sporting vai em posição de Liga Europa, com três.