Ronaldo marca, Juventus vence e está nos "oitavos". Barcelona também apurado

Astro português marcou o primeiro golo na edição 2020/21 da Liga dos Campeões.

Barcelona e Juventus garantiram esta terça-feira o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, ao vencerem, respetivamente, Dínamo de Kiev (0-4) e Ferencváros (2-1), em partidas da quarta jornada da fase de grupos.

Em Turim, a equipa de Cristiano Ronaldo e companhia suou para vencer a turma húngara: Uzuni adiantou os visitantes à passagem do minuto 19, com o astro português a restabelecer a igualdade aos 35', com um belo remate de pé esquerdo. Foi o primeiro golo do CR7 na presente edição da Champions. Já para lá dos 90', o espanhol Álvaro Morata desatou o nó e deu os três pontos e consequente apuramento à Juve.

Na Ucrânia, o Barça goleou com uma equipa alternativa, na qual Trincão foi titular. Dest (52'), Braithwaite (57' e 70') e Griezmann (90+2') foram os autores dos golos os catalães.

Com estes resultados, o Barcelona passou a somar 12 pontos e lidera o grupo B. Segue-se a Juventus, com nove pontos. As duas equipas juntaram-se a Chelsea e Sevilha no lote de formações já apuradas para a fase a eliminar da prova milionária.