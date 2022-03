"Ronaldo e Messi deviam ter sido mais inteligentes. Eu, com 32 anos, fui para a China"

Anelka entende que os craques português e argentino deveriam ter prosseguido a carreira num campeonato de menor exigência ou, eventualmente, já pendurado as chuteiras

A permanência de Ronaldo e de Messi, em fase descendente, no mais alto nível do futebol europeu, é vista por Nicolas Anelka, ex-avançado, como uma opção inapropriada, por estarem mais sujeitos a críticas em função do menor fulgor.

"Deviam ter sido mais inteligentes. É o que acontece quando os jogadores querem jogar mais tempo. Não estão preparados. Deviam ter assumido um desafio menos complicado", afirmou Anelka, à "RMC Sport", quando questionado acerca da onda de críticas aos respetivos jogadores de Manchester United e de PSG.

Ronaldo, de 37 anos, e Messi, com 34, têm sido amplamente criticados por estarem a protagonizarem épocas abaixo das expectativas no Reino Unido e em França.

Anelka sublinhou que "é preciso tomar as decisões certas para terminar a carreira lá em cima", pois "é lógico que vão abrandar" fisicamente à medida que envelhecem, pelo que os dois astros deviam ter, deu a entender, escolhido um campeonato menos exigente ou pendurado eventualmente as chuteiras.

"Há jogadores que não hesitam em acabar aos 32, 33 ou 34 anos para não serem criticados. Eu joguei até aos 36, mas aos 32 fui para a China", recordou o ex-jogador.

Anelka concluiu ao considerar que as carreiras, ao mais alto nível, de Ronaldo e Messi "já terminaram" e que os dois podem dar-se por satisfeitos a esta altura. "Têm de estar muito contentes com aquilo que conseguiram nos últimos 15 anos", denotou o antigo avançado, que não prevê um duelo a dois tão intenso no futuro.

"Creio que não haverá mais jogadores a dominar tanto o futebol mundial como nos últimos 15 anos tal como Ronaldo e Messi", terminou Anelka, à "RMC Sport".