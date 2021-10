Ronaldo consuma reviravolta épica e dá triunfo ao United sobre a Atalanta

Astro português marcou o golo da vitória dos "red devils".

Cristiano Ronaldo foi esta quarta-feira herói no triunfo do Manchester sobre a Atalanta, por 3-2, num jogo em que os "red devils" estiveram a perder por 2-0, ao marcar o golo que consumou a reviravolta no marcador.

Pasalic e Demiral, com golos na primeira parte, aos 15 e 29 minutos, colocaram o clube italiano com dois golos vantagem, mas o United operou uma épica reviravolta no segundo tempo. Marcaram Rashford (53'), Maguire (75') e Ronaldo (81').