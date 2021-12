Com o primeiro lugar do grupo já garantido, o Manchester United entra em campo com algumas poupanças. Os três portugueses do plantel não vão a jogo.

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot não figuram nas opções do treinador Rangnick para o Manchester United-Young Boys, desta quarta-feira. Os red devils já têm o primeiro lugar do grupo assegurado e, por isso, o técnico decidiu poupar alguns jogadores importantes.

Confira o onze inicial e os suplentes: