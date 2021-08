Roger Schmidt: "Em Lisboa mostrámos que podemos jogar na Champions"

Roger Schmidt, treinador do PSV

Roger Schmidt, treinador do PSV, fez a antevisão ao encontro da segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões, frente ao Benfica. A partida está agendada para as 20h00 de terça-feira, nos Países Baixos.

Jogo de máxima intensidade: "A chave é acreditarmos em nós, procurar os golos e fazer tudo para ganhar o jogo. De momento estou feliz, trabalhamos duro, desde a pré-época que estamos focados neste jogo, estamos quase na Champions e estou ansioso por amanhã praticar bom futebol. As duas equipas merecem estar na Champions, mas só uma pode estar. Espero um jogo de máxima intensidade. Sabemos que se perdermos estamos fora da Champions, queremos estar lá."

Apoio dos adeptos em casa: "O apoio é muito bom, esperamos um ambiente fantástico e amanhã temos essa vantagem. Em Lisboa mostrámos que podemos jogar na Champions, amanhã temos de repetir."

Sobre Goetze: "Ele mudou um pouco de estilo mas esta a mostrar qualidade, é melhor na ligação com os colegas, está sempre ligado à equipa, trabalha muito. Aprecio que não está só à procura dos seus momentos mas sim da equipa, é completo. Está no top da sua forma, fez uma pré-época completa e está muito confiante. Assume responsabilidades na equipa, é um líder e acredito que fará um grande jogo."

Golos fora não contam mesmo? "É um bom momento para acabar com essa regra, vamos ver amanhã se terá ou não influência. Preparamo-nos sempre para todos os momentos mas a cabeça está em fazer 90 minutos tendo as melhores ocasiões, sem perder tempo, precisamos de fazer golos. Temos de fazer um jogo intenso e lutar."

Espera um Benfica mais defensivo? "É difícil saber. Eles sabem que 2-1 não é resultado para um jogo mais defensivo, mas têm muito bons jogadores, ofensivos e criativos. Sabemos que eles podem marcar e que vão procurar os golos. A qualidade individual e coletiva dos jogadores do Benfica é grande, não é fácil jogar contra eles, são fortes nas transições."