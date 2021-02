Revolução da Champions parece mesmo estar a chegar: confira os pormenores

Cadena Cope, de Espanha, avança que UEFA vai apresentar proposta para ser criada uma liga única de 32 equipas e acabar assim com a fase de grupos.

O formato da Liga dos Campeões vai ser alterado pela UEFA e as novidades mais recentes foram divulgadas em Espanha, pela Cadena COPE, que adianta pormenores da proposta que a UEFA apresentará a votação em março. O projeto da UEFA, de acordo com a emissora espanhola, será arrancar com este novo formato em 2024 que estaria em vigor até 2033.

A primeira grande novidade, que já foi divulgada, é acabar com a fase de grupos, e criar uma liga única, de 32 equipas, com a disputa de dez jogos por cada uma das equipas concorrentes, seguindo o denominado "sistema suíço". Os oito primeiros classificados desta liga seguem diretamente para os oitavos de final, e os que ficam posicionados entre o nono e o 24.º lugar lutam, num play-off, pelas oito vagas restantes.

Ainda de acordo com a notícia da Cadena COPE, o novo modelo contará com um limite de cinco a seis equipas por país e, no que respeita ao calendário, há algumas alterações a ter em conta em relação ao formato em vigor atualmente. Na fase inicial, a liga formada por 32 participantes será disputada entre setembro e janeiro, com jogos à terça e quarta-feira e, possivelmente, também à quinta-feira.

A UEFA reservará ainda quatro vagas extra, das quais duas serão dadas pelo coeficiente da UEFA - uma para da quinta Liga com melhor cotação e outra para a melhor Liga que não tenha representante direto.

Assim, teoricamente, os países dos quatro principais campeonatos europeus deverão ficar logo com 20 a 25 vagas. As restantes ficarão para países como França ou Portugal.

Fica por saber como serão distribuídas essas vagas.