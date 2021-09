Revolta no banco do United e com uma pastilha elástica na direção de Solskjaer

Donny Van de Beek não escondeu a irritação ao perceber que não seria lançado no encontro com o Villarreal.

O Manchester United sofreu para vencer o Villarreal por 2-1, encontro da segunda ronda da Champions, graças a um golo de Ronaldo nos descontos. O remate certeiro do português foi o grande momento da noite, na perspetiva dos red devils, mas houve também um momento polémico.

Donny Van de Beek não gostou de ter ficado no banco de suplentes durante todo o encontro e no momento em que entraram Fred e Lingard, as últimas cartadas de Solskjaer, não escondeu a irritação no banco. Atirou, aliás, uma pastilha elástica na direção do treinador norueguês, conforme relata a imprensa inglesa e demonstram as imagens que correm nas redes sociais.

O médio dos Países Baixos, que brilhou no Ajax, está no United desde a última temporada, mas sem nunca se fixar como primeira opção recorrente. Esta época esteve apenas em três jogos.

Veja o vídeo do momento: