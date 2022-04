Reviravolta do Real levou Ferdinand à loucura: veja o vídeo

Antigo central do Manchester United em êxtase com trivela de Modric e golo de Benzema

A reviravolta do Real Madrid, que perdia por 0-3 à entrada para os últimos dez minutos, diante do Chelsea, não deixou ninguém indiferente, nem mesmo Rio Ferdinand, antigo central e agora comentador.

Apesar do primeiro golo de dois golos dos merengues ter sido marcado por Rodrygo, foi o passe de Modric a levar o antigo jogador à loucura, também visível com mais um tento de Karim Benzema, que, no prolongamento, confirmou a passagem do Real Madrid às meias-finais.