Revelada previsão de Modric: "Se vencermos o PSG, ganhamos a Liga dos Campeões"

Palavras de Luka Modric, antes da segunda mão dos oitavos de final, onde o Real Madrid operou uma remontada contra o PSG (3-1 após derrota por 1-0 no primeiro jogo) e carimbou a passagem aos quartos da prova

De acordo com o Paco González, jornalista desportivo em direto para o podcast "El Partidazo de COPE", Luka Modric previu, um dia antes do segundo embate contra o PSG, que se o Real Madrid eliminasse os franceses nos oitavos de final, o que acabou por acontecer, os merengues seriam os vencedores da prova milionária.

Na quarta-feira, foi feita uma análise à remontada blanca na segunda mão dos oitavos, com um dos jornalistas a afirmar: "Eu [já] disse isto neste programa: se o Real Madrid passou esta eliminatória, já temos o campeão . Não há dúvidas", afirmação à qual González respondeu: "Essa frase que disseste, Poli [jornalista], Modric disse [o mesmo] ontem a um amigo meu: "Se vencermos o PSG, ganhamos a Liga dos Campeões".

Recorde-se que Luka Modric foi um dos grandes protagonistas da passagem do Real aos quartos de final da Liga dos Campeões, após contribuir com uma assistência, entre outros momentos individuais, no segundo jogo contra os parisienses.