Regresso de Haaland a Dortmund teve febre e ainda mais presentes

Avançado do City saiu ao intervalo do encontro da quinta jornada da Champions.

Erling Haaland regressou a Dortmund na noite de terça-feira, agora com a camisola do Manchester City. O avançado norueguês não teve um jogo para recordar, mas reencontrou antigos companheiros e fez questão de fazer desse um momento especial.

Por parte. Primeiro, Haaland acabou substituído ao intervalo por Pep Guardiola, que justificou a decisão com o estado físico do jogador. "Teve um pouco de febre antes do jogo. Vi-o cansado. Foi por esse motivo que o substituímos. Tinha também um golpe num pé. Foi por isso que não esteve disponível para a segunda parte", disse.

Haaland, que agradeceu aos adeptos o carinho que ainda demonstraram manter pelo goleador, quis também dar um "mimo" aos membros da equipa do Dortmund, oferecendo-lhes camisolas autografadas do Manchester City, conforme conta o Bild. Não é, aliás, a primeira vez que oferece prendas no clube alemão, onde distribuiu, antes de rumar a Inglaterra, várias dezenas de peças de alta relojoaria personalizadas.

Quanto ao encontro, terminou empatado sem golos. Dortmund e Manchester City, todavia, já têm presença assegurada nos oitavos de final da Champions.