Receita do Dragão é para repetir, mas sem erros

Pedro Martins, técnico do Olympiacos, ficou satisfeito com a performance em Portugal, apontando lacunas a corrigir para vencer na Grécia

Pedro Martins não vai revolucionar em comparação ao último jogo com o FC Porto, pois ficou agradado com o desempenho da equipa.

"Espero que a nossa equipa tenha a mesma performance do Dragão, obviamente eliminando. Tivemos muitos períodos em que fomos superiores ao FC Porto, mas depois eles marcaram, ficaram confortáveis e apostaram nas transições. Espero menos erros individuais e mais eficiência", disse o técnico português.

Para o ex-timoneiro do V. Guimarães não foi o desaire no Dragão que condicionou: "Sabíamos que era importante, mas o FC Porto também tinha perdido na primeira jornada. Sabíamos que o City era a equipa que em situações normais tinha mais probabilidade de vencer. Acabámos foi por perder em Marselha: o FC Porto está com todo o mérito na outra fase, foi o mais eficiente em jogos sempre competitivos."

A possível rotação do FC Porto é entrave. "Até me causa alguns problemas na preparação do jogo, mediante os jogadores que o Sérgio Conceição vai apresentar amanhã. É um handicap nesse sentido. Acredito que vamos ter um FC Porto forte e competitivo. Não sei se vai jogar com outros jogadores ou não, mas sei que vai dificultar a nossa tarefa porque todos têm qualidade", afirma.

Questionado sobre a tradição de se apurar à última oportunidade, o português anseia o terceiro posto: "É a convicção que tinha com o Asteras, Milan ou Arsenal, acredito que vamos passar à Liga Europa."

Quanto a Pêpê, que falou na antevisão, não fica dada a garantia de que o português somará o nono jogo pelos atenienses: "Já aconteceu estarem na conferência e não jogarem. Depois decidiremos o onze para amanhã."