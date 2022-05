Real Madrid vence Liverpool e conquista a Liga dos Campeões pela 14.ª vez

Triunfo por 1-0 sobre os "reds" na final disputada no Stade de France, em Saint-Denis. Vinícius Júnior marcou o golo decisivo.

O Real Madrid sagrou-se este sábado campeão europeu pela 14.ª vez, ao bater o Liverpool por 1-0 na final da edição 2021/22 da Liga dos Campeões, no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris.

O brasileiro Vinícius Júnior marcou, aos 59 minutos, o golo dos "merengues", que repetiram os triunfos de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018.

No ranking dos vencedores, o Real Madrid, que só perdeu três finais (1962, 1964 e 1981) e venceu as últimas oito, passou a somar o dobro das orelhudas do Milan, segundo do ranking, com sete, mais uma do que Liverpool e Bayern Munique.

