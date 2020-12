Real Madrid resolveu o quebra-cabeças, Villas-Boas fora da Europa

Marselha, do grupo do FC Porto, foi último e fica de fora das provas europeias. O Real Madrid garantiu a liderança da "poule" que chegou à derradeira jornada em aberto.

Atlético de Madrid, Real Madrid e Borussia Monchengladbach garantiram esta quarta-feira as derradeiras vagas para os "oitavos" da Liga dos Campeões, enquanto o FC Porto fechou a fase de grupos com um triunfo sobre o Olympiacos.

Os dragões, que já tinham garantido o segundo lugar e a passagem à próxima fase, venceram por 2-0 em Atenas, com golos de Otávio, de grande penalidade, e Matheus Uribe, e encerraram o grupo C com 13 pontos, a três do líder Manchester City.

Apesar da derrota, o Olympiacos, treinado por Pedro Martins, conseguiu segurar o terceiro posto, com três pontos, e a consequente passagem para a Liga Europa, uma vez que o Marselha, de André Villas-Boas, também perdeu por 3-0 na visita aos "citizens" e terminou no último lugar do grupo, com os mesmos pontos dos gregos, mas com desvantagem no confronto direto.

Os marselheses estão, assim, fora das competições europeias, por culpa dos golos do espanhol Ferrán Torres, aos 48 minutos, do argentino Sergio Aguero, aos 77, e de Raheem Sterling, aos 90, que asseguraram a quinta vitória do City no grupo, num encontro no qual o internacional luso Bernardo Silva foi titular na formação inglesa.

As últimas três vagas nos oitavos de final da competição foram arrebatadas por Atlético de Madrid, Real Madrid e Borussia Monchengladbach, que se juntaram a Liverpool, Atalanta, Bayern de Munique, Manchester City, FC Porto, Chelsea, Sevilha, Borussia Dortmund, Lazio, Juventus, Barcelona, Leipzig e Paris Saint-Germain.

Com o internacional português João Félix no onze, o Atlético venceu a decisão com o Salzburgo, por 2-0, com tentos de Mario Hermoso e Yannick Ferreira-Carrasco, e assegurou o segundo lugar do grupo A, com nove pontos, enquanto os austríacos, com quatro, foram "relegados" para a Liga Europa.

O líder do grupo, o Bayern de Munique, acabou por ajudar o Salzburgo, ao vencer por 2-0 o Lokomotiv de Moscovo, que contou com o avançado luso Éder. Nicklas Sule e Maxim Choupo-Moting marcaram os tentos dos bávaros, que somaram 16 pontos nesta fase da Champions.

As decisões do grupo B estavam todas guardadas para a derradeira jornada, com as quatro equipas em condições de seguirem em frente. Real Madrid e Borussia Monchengladbach acabaram por selar o apuramento, superando Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, e Inter de Milão.

Os "merengues", que partiam para a última ronda em terceiro lugar do grupo, conseguiram mesmo terminar na liderança, com 10 pontos, graças ao triunfo caseiro sobre os germânicos, por 2-0, com um "bis" do francês Karim Benzema.

O desaire em Madrid não comprometeu a qualificação do 'Gladbach, que terminou no segundo posto, com oito pontos, em igualdade pontual com o Shakhtar Donetsk, mas com vantagem no confronto direto com os ucranianos. A formação comandada por Luís Castro não desfez o nulo (0-0) no reduto do Inter de Milão e segue para a Liga Europa, ao contrários dos italianos, que ficam fora da Europa.

O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões está marcado para 14 de dezembro.