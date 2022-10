Real Madrid poderá esfregar as mãos se Atlético, Barcelona e Sevilha forem eliminados

Emblema merengue beneficiaria da eliminação dos restantes clubes espanhóis na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Real Madrid poderá esfregar as mãos no caso de ver os restantes representantes de Espanha na fase de grupos da Liga dos Campeões não conseguirem o apuramento para os oitavos de final da competição.

De acordo com o jornal AS, o emblema merengue poderia mesmo ingressar até 7,8 milhões de euros extra - no caso de chegar à final -, tendo em conta um dos prémios em dinheiro (Market Pool) que a UEFA paga às equipas da Champions e que depende, para cada equipa, do desempenho dos outros clubes que representam o mesmo país.

Pois bem, cada clube espanhol recebe, independentemente de chegar aos oitavos de final ou não, 3,9 milhões de euros da UEFA. Depois, o Real Madrid, já apurado, assegurará mais 4,7 milhões de euros no caso de todas as equipas espanholas serem eliminadas na fase de grupos (resumindo: receberá um total de 8,6 milhões se chegar aos oitavos de final e as três equipas forem eliminadas). Caso apenas duas ficassem fora, receberia "apenas" mais 2,9 milhões.

Leia também V. Guimarães V. Guimarães não espera e aciona opção de compra por Zé Carlos: "Pode chegar à Seleção A" Cedido pelo Varzim, o internacional sub-21 convenceu e o clube vitoriano vai exercer a opção de compra por 400 mil euros. Responsável pela passagem de Zé Carlos de médio para lateral-direito, António Barbosa, antigo treinador do Varzim, acredita que o jogador do Vitória pode até chegar à Seleção Nacional.

No caso de chegarem à final, os merengues receberão mais 3,1 milhões de euros - resumindo, um total de 11,7 milhões (os tais 7,8 milhões extra: 11,7 menos os 3,9 assegurados por todas as equipas espanholas) caso chegue à final e Atlético, Barcelona e Sevilha não passem a fase de grupos.

Numa outra perspetiva dada pelo AS, o Real Madrid encaixaria um total de 7,3 milhões de euros se chegasse à partida decisiva e as restantes equipas espanholas chegassem às meias-finais.

As contas do Market Pool do Real Madrid

Assegurado pelos seis jogos da fase de grupos - 3,9 milhões de euros.

Se chega aos oitavos de final e as outras três equipas espanholas são eliminadas na fase de grupos - 8,6 M€

Se chega aos oitavos de final e duas das outras três equipas espanholas são eliminadas na fase de grupos - 6,8 M€

Se chega à final e as outras três equipas espanholas são eliminadas na fase de grupos - 11,7 M€

Se chega à final e as outras três equipas espanholas chegam às meias-finais - 7,3 M€