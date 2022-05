Real Madrid campeão da Europa pela 14.ª vez

O Real Madrid sagrou-se campeão europeu pela 14.ª vez, ao bater o Liverpool por 1-0 na final da edição 2021/22 da Liga dos Campeões, no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris.

O brasileiro Vinícius Júnior marcou, aos 59 minutos, o golo dos merengues, que repetiram os triunfos de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018.

No ranking dos vencedores, o Real Madrid, que só perdeu três finais (1962, 1964 e 1981) e venceu as últimas oito, passou a somar o dobro das orelhudas do Milan, segundo do ranking, com sete, mais uma do que Liverpool e Bayern

Palmarés do Real Madrid:

Nome: Real Madrid Club de Fútbol.

Fundação: 06 de março de 1902 (120 anos).

Estádio: Santiago Bernabéu (81.044 espetadores).

Presidente: Florentino Pérez.

Treinador: Carlo Ancelotti, Ita (1.ª temporada - segunda passagem).

- Palmarés:

Taça/Liga dos Campeões Europeus: 14 (1955/55, 56/57, 57/58, 58/59, 69/60, 65/66, 97/98, 99/00, 2001/02, 13/14, 15/16, 16/17, 17/18, 21/22).

Taça UEFA, 2 (1984/85, 85/86).

Mundial de Clubes, 4 (2014, 2016, 2017, 2018).

Taça Intercontinental, 3 (1960, 1998, 2002).

Supertaça Europeia, 4 (2002, 2014, 2016, 2017).

Campeonato espanhol: 35 (1931/32, 32/33, 53/54, 54/55, 56/57, 57/58, 60/61, 61/62, 62/63, 63/64, 64/65, 66/67, 67/68, 68/69, 71/72, 74/75, 75/76, 77/78, 78/79, 79/80, 85/86, 86/87, 87/88, 88/89, 89/90, 94/95, 96/97, 2000/01, 02/03, 06/07, 07/08, 11/12, 16/17, 19/20, 21/22).

Taça do Rei: 19 (1904/05, 05/06, 06/07, 07/08, 16/17, 33/34, 35/36, 45/46, 46/47, 61/62, 69/70, 73/74, 74/75, 79/80, 81/82, 88/89, 92/93, 2010/11, 13/14).

Taça da Liga espanhola, 1 (1984/85).

Supertaça espanhola: 12 (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20, 2021/22).