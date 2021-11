Real Madrid balança as redes na Champions pela milésima vez

Golo mil teve a autoria de um goleador francês. Ronaldo é quem mais contribuiu para o registo. Bayern Munique é o segundo clube mais concretizador.

O almanaque da Champions tem mais uma página de relevo, esta com a rubrica de Benzema. O avançado francês do Real Madrid, ao desbloquear o nulo na receção ao Shakhtar Donetsk, tornou o clube espanhol no primeiro a marcar 1000 golos na prova, contabilizando o historial de finalização relativo ao formato antigo.

Benzema sucede, assim, a Ronaldo, no autor do golo mais "redondo" da longa história merengue na liga milionária. O craque português, que vestiu de branco durante nove épocas seguidas, apontou, por sua vez, os tentos número 800 e 900 dos merengues.

A contagem foi iniciada, na primeira edição da Taça dos Campeões Europeus, por Miguel Muñoz. Em 1959/60, Di Stefano celebrou o golo 100, seguindo-se Puskas (200, em 65/66), Jensen (300, em 78/79), Losada (400), Guti (500, contra o Sporting em 2000/01), Beckham (600, em 03/04) e Higuain (700, em 96/07). Ao argentino precedeu o português Ronaldo, sendo agora "pulverizado" por Benzema.

Nesta lista de 1000 golos do Real Madrid na Champions, o capitão da Seleção Nacional é quem detém a maior parte com a camisola merengue: 106. Ao português, segue-se o retirado Raúl (66), Benzema (62), e os malogrados Di Stéfano (49) e Puskas (35), que completam o top cinco.

O clube mais próximo do registo notável de finalização do Real Madrid na Champions é, atualmente, o Bayern Munique, com mais de 800 golos, sendo perseguido por Barcelona, Manchester ​​​​​​​United e Juventus, todos com menos de 500 tentos.

O Real Madrid venceu, por 2-1, e passa a somar nove pontos na liderança do Grupo D. O Shakhtar Donetsk, por sua vez, continua com apenas um, no último posto. Benzema abriu e fechou o marcador, aos 14 e 61 minutos, respetivamente. Pelo meio, Fernando igualou o marcador.