Raúl Albiol: "Não existem equipas de nível superior ao do Liverpool"

Central do Villarreal fez antevisão às meias-finais da Liga dos Campeões

Raúl Albiol, central de 36 anos do Villarreal, anteviu esta terça-feira o embate diante do Liverpool, nas meias-finais da Liga dos Campeões. O experiente espanhol conferiu absoluto favoritismo à turma de Jurgen Klopp, a "equipa mais em forma da Europa" mas não descartou nova surpresa do Submarino Amarelo nesta edição da prova milionária.

"Vamos jogar com uma equipa que não tem nível acima, que é a elite superior do futebol. Não creio que exista um nível superior a este, talvez o mesmo, mas não há um nível superior a esta equipa do Liverpool. É o adversário mais forte ainda em prova e sabemos que irá fazer-nos passar por maus momentos. Sabemos que será uma eliminatória dura e longa, mas vamos manter essa força [que os levou até esta fase da prova]", afirmou.

O Villarreal tem sido a grande sensação desta edição da Liga dos Campeões, após ter eliminado a Juventus e o Bayern, respetivamente, nos oitavos e quartos de final da competição. Segundo explicou Albiol, a base deste sucesso foi a conquista da Liga Europa na época passada, uma prova que é "mais complicada do que as pessoas pensam".

"Acho que o que estamos a conseguir é graças ao que fizemos na temporada passada na Liga Europa, o que conquistámos na temporada passada é a base do que estamos a fazer agora. A Liga Europa é mais complicada do que as pessoas pensam, já vimos isso em casos como o do Barcelona ou Sevilha. Essas eliminatórias foram complicadas e tê-las passad deixou-nos prontos para este desafio. O que aconteceu na temporada passada preparou-nos para estes jogos, portanto a equipa está pronta para enfrentá-lo. Este é o nível mais alto", lançou Raul Albiol.

O Liverpool recebe o Villarreal esta quarta-feira, às 20h, com a segunda mão das meias a estar agendado para terça-feira, no Estádio de la Cerámica.