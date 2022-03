Rangnick: "Na segunda parte não sei se jogámos mais de dois minutos sem um jogador do Atlético no chão"

Declarações de Ralf Rangnick, treinador do Manchester United, sobre a eliminação dos red devils nos oitavos de final da Liga dos Campeões diante no Atlético de Madrid (vitória por 0-1 em Old Trafford, após empate a um no Wanda Metropolitano)

Ralf Rangnick, após a despedida do Manchester United na Liga dos Campeões, visou a arbitragem do esloveno Slavko Vincic na segunda mão da eliminatória, acusando ainda o Atlético de Madrid de antijogo.

"Na segunda parte não sei se jogámos mais de dois minutos sem um jogador do Atlético no chão. Houve algumas decisões curiosas do árbitro. Os quarto minutos que foram adicionados [no período de compensação] foram uma piada", reclamou o treinador.

Rangnick reconheceu ainda que o golo sofrido em Old Trafford foi um momento decisivo na eliminatória, isto pela forma de jogar do Atlético, considerando que o mesmo foi precedido de uma infração não vista pelo juiz.

"Acho que fizemos um primeiro tempo muito bom, tentámos as coisas que tínhamos planeado, mas não, não devíamos ter ido a perder para o intervalo. Houve uma falta no golo [do Atlético], mas o árbitro também não viu", considerou Rangnick, que não se mostrou surpreendido pela abordagem retraída dos colchoneros após marcarem.

"Jogam assim há dez anos. É a forma como jogam. Teria sido mais importante não sofrer do que marcar. O Atlético joga na Liga dos Campeões com esse estilo de jogo e não é fácil", finalizou o técnico alemão.