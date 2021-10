Rafael Leão: "Sei que posso fazer a diferença em cada momento do jogo"

O avançado português Rafael Leão foi o porta-voz do plantel do Milan na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao FC Porto, relativo à terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Rafael está a ter um grande arranque de época. O que mudou em relação a anos anteriores? "Acho que o que faltou antes foi a continuidade. Agora tenho isso graças aos meus companheiros de equipa e ao meu treinador [Stefano Pioli]. Sinto a confiança dos meus companheiros, do treinador e dos dirigentes. Este ano sinto muita confiança e tenho o foco certo, sei que posso fazer a diferença em cada momento do jogo e, sempre que recebo a bola, sei que posso driblar o adversário, assistir ou fazer golo. A confiança de todos deu-me muito."

O primeiro golo que marcou na Liga portuguesa foi em casa do FC Porto. Este jogo é um clássico para si? "Jogar com o FC Porto é sempre difícil. Eles são difíceis de enfrentar, mas amanhã, para mim e para os meus companheiros, será como uma final, queremos ganhar e conquistar pontos para seguir em frente."

É obrigatório vencer no Dragão? "É uma final, queremos entrar a dominar desde os primeiros minutos. Queremos jogar com a cabeça no lugar, porque o FC Porto é uma boa equipa, forte no aspeto mental. Têm qualidade e o treinador conhece o futebol italiano".

Acha que pode tornar-se num dos melhores jogadores do Mundo? "Quero crescer neste grande clube, com grandes pessoas, que me ajudam a crescer. Tentarei fazer isso todos os dias em Milanello [centro de treinos do Milan] com os meus companheiros e o treinador."

O que espera do FC Porto? "Os jogadores do FC Porto vão querer atacar e entrar forte, atacar cada bola, para eles também é uma final, é importante passar esta fase de grupos. Esperamos um desafio muito difícil."

Sente que esta equipa do Milan é forte? "Sim, queremos ir longe. Somos uma equipa jovem, mas com a mentalidade certa. Também temos jogadores experientes e amanhã queremos mostrar o que podemos fazer."

Quão diferente é a Serie A da Liga dos Campeões? "A Serie A é uma liga difícil. Quando cheguei aqui senti uma grande diferença em relação à Ligue 1. A Champions era algo que queria jogar desde criança, sentir esta pressão. É uma emoção muito grande, quero aproveitar, dar o máximo. O mais importante é ganhar amanhã."

O Rafael estreou-se na Seleção e tentará manter um lugar. O jogo de amanhã pode ser importante para isso? "Quero mostrar a todos o que posso fazer em cada jogo. O importante é ganhar, não marcar ou fazer assistência. Se acontecer, melhor, mas não é o mais importante. O importante é somar pontos e tentar seguir em frente na Champions."