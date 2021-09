Rafael Leão, depois de bela exibição e derrota: "Preferia ter marcado e ter ganho"

Avançado esteve em destaque contra o Atlético de Madrid

Fez um golo, esteve perto de outro, ainda que mais extraordinário, mas, no fim, acabou com zero pontos e desiludido. Rafael Leão esteve em destaque, mas não conseguiu evitar a derrota do Milan face ao Atlético de Madrid, na segunda jornada da Liga dos Campeões.

"Preferia ter marcado e ter ganho o jogo. Criámos muitas oportunidades antes do cartão vermelho. Estamos desiludidos, queríamos ganhar. Temos de crescer, aprender com estes erros e trabalhar com a cabeça erguida", afirmou o português, logo depois do final do jogo.

Neste regresso à Liga dos Campeões, o AC Milan leva duas derrotas em dois jogos. Para já, os rossoneri são últimos, a um ponto do terceiro classificado FC Porto.