Rafael Leão ajuda Milan a aproximar-se dos oitavos da Champions

Italianos subiram ao segundo lugar do Grupo E da Liga dos Campeões. No Grupo F, basta ao RB Leipzig um ponto na última jornada

Na Croácia, o português Rafael Leão marcou, aos 49 minutos, o segundo golo da goleada do AC Milan sobre o Dinamo, com Gabbia (39'), Giroud (59' de penálti) e Ljubičić (69' na própria baliza), a completarem o resultado, que permitiu aos italianos passarem o Salzburgo (perdeu 2-1 com o Chelsea) e subirem ao segundo lugar do Grupo E.

No Grupo F, onde o Real Madrid já estava qualificado, a segunda vaga nos oitavos também vai ser decidida na última jornada, com o Leipzig a precisar de apenas um ponto na visita ao Shakhtar Donetsk, depois de hoje ter imposto a primeira derrota da temporada aos merengues, por 3-2, enquanto os ucranianos empataram em casa do Celtic (1-1).