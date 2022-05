"Quem é favorito? Não é fácil responder, mas vocês já viram as reviravoltas do Real Madrid..."

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool

Redação com Lusa

Declarações de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, em conferência de Imprensa de antevisão à final da Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid (sábado, 20h00).

O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, considera que o Real Madrid é "ligeiramente favorito" para a final da Liga dos Campeões, no sábado, pela sua maior experiência em finais de competições europeias.

"Quem é favorito? Não é fácil responder a essa pergunta, mas vocês já viram as reviravoltas do Real Madrid, uma equipa que nunca perde uma final. Então, eu diria que eles são ligeiramente favoritos, pela sua maior experiência nestes jogos decisivos", afirmou Klopp, na antevisão da final de sábado, que se disputará no Stade de France, em Paris.

No entanto, o técnico alemão deixa o aviso: "Se estivermos ao nosso melhor nível, somos uma equipa muito difícil de bater. É preciso aprender-se a ganhar, ninguém te ensina, eu aprendi da forma mais dura perdendo muitas finais na minha vida, mas, felizmente, as últimas temo-las ganhado. Mas, esta equipa aprendeu, tem feito um trabalho incrível desde há alguns anos".

O Real Madrid e o Liverpool vão disputar no sábado a final da Liga dos Campeões 2021/22, em Paris, a partir das 21h00 locais (20h00 em Lisboa), e uma delas irá suceder ao Chelsea, atual detentor do troféu da maior competição de clubes do mundo.