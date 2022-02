"Quem diz que o Atlético de Madrid não pode vencer a Liga dos Campeões?"

Declarações de Diego Forlán, antigo internacional uruguaio e ex-jogador Atlético de Madrid e Manchester United - clubes que se defrontam nos oitavos de final da Liga dos Campeões -, em entrevista concedida à Rádio Marca.

Atlético de Madrid-Manchester United: "O Manchester United tem jogadores que têm muita mudança de ritmo, muita velocidade e que gostam do um contra um. O Atlético de Madrid não está no seu melhor momento, então vai ter cuidado com esses contra-ataques. Se foi um jogo em que o Manchester United encontra esse espaço e corredores abertos, o Atlético pode passar mal. O Atlético vai ter de ter as linhas juntas para ter grandes hipóteses de ganhar o jogo. É um lindo jogo de xadrez para os dois treinadores."

Atlético de Madrid: "A equipa está num momento irregular, mas são coisas que acontecem no futebol. Em La Liga está numa fase difícil: ganha, perde, ganha, perde, empata... E quem diz que não pode acabar como vencedor da Liga dos Campeões?"

Luis Suárez: "No outro dia marcou um golaço. Foi ótimo para ele. No momento em que as pessoas pensam que o Luis [Suárez] está em baixo, ele aparece com um golo deste estilo ou um golo importante. Ele é assim e tem vindo a prová-lo época após época."