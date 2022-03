Quatro portugueses titulares no Manchester United-Atlético de Madrid

Cristiano Ronaldo é a principal arma do United

Jogo relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com início marcado para as 20h00.

Já são conhecidos os onzes titulares de Manchester United e Atlético de Madrid para o encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que se vai disputar no Old Trafford, a partir das 20h00.

Ralf Rangnick escalou De Gea, Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Alex Telles, Scott McTominay, Fred, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Anthony Elanga e Cristiano Ronaldo no lado dos red devils.

Já Diego Simeone escolheu Jan Oblak, Marcos Llorente, Stefan Savić, José María Giménez, Reinildo Mandava, Renan Lodi, Koke, Héctor Herrera, Rodrigo de Paul, João Félix e Antoine Griezmann no conjunto colchonero.

No jogo da primeira mão, no Wanda Metropolitano, registou-se um empate a uma bola, com golos de João Félix aos 7 minutos e Anthony Elanga aos 80.