Árbitro do PSG-Basaksehir comenta caso: "Estamos desolados"

O árbitro principal da partida, Ovidiu Hategan, admitiu estar consternado com a situação.

Sebastian Coltescu protagonizou um incidente de alegado racismo durante o PSG-Basaksehir.

Tudo aconteceu aos 14 minutos do jogo, quando o quarto árbitro deu sinal ao árbitro principal para expulsar o treinador adjunto do Basaksehir Pierre Webo, tendo este se queixado que o elemento da equipa de arbitragem utilizou a expressão 'negro', recusando-se a sair do campo e questionando: "Where is the 'negro'? (Onde está o 'negro')."

O árbitro principal da partida, Ovidiu Hategan, foi contactado pelo meio de comunicação francês europe1.fr e admitiu estar consternado com a situação: "Não podemos fazer nenhuma declaração, primeiro devemos falar com a UEFA. Normalmente, respondia, mas esta noite não posso. Evidentemente, estamos desolados, mas respeitem o nosso silêncio e entendam a situação", disse.

De acordo com o ProSport, Coltescu contou a sua versão dos factos à família depois do jogo: "Eu apenas tento ser bom. Não vou ler notícia nenhuma nos próximos dias. Qualquer pessoa que me conheça sabe que não sou racista. Pelo menos, espero eu", admitiu.

Por sua vez, a federação romena garantiu estar à espera do relatório da UEFA antes de tomar uma decisão em relação ao sucedido.