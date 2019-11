Quarta jornada da Champions apurou três equipas para os "oitavos"

O PSG juntou-se ao Bayern e à Juventus no lote de equipas já apuradas para os oitavos de final.

O Paris Saint-Germain juntou-se esta quarta-feira a Bayern e Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões, face ao triunfo (1-0) na receção ao Club Brugge, enquanto o Manchester City e Atlético Madrid não conseguiram vencer.

No desafio da quarta jornada do grupo A, o tento solitário do argentino Mauro Icardi, aos 22 minutos, foi suficiente para derrubar os belgas, ainda que, aos 76, Mbaye Diagne tenha desperdiçado um pontapé da marca dos onze metros, que não impediu a formação francesa de seguir os passos de alemães e italianos, que suaram para superar Olympiacos (2-0 em casa), de Pedro Martins, e Lokomotiv Moscovo (2-1 fora), respetivamente.

No mesmo grupo, e quase apurado, está o Real Madrid, que não teve dificuldades em bater por 6-0, com 3-0 em menos de 15 minutos, os turcos do Galatasaray, no Bernabéu, graças ao hat-trick do brasileiro Rodrygo (quatro, sete e 90+3 minutos), ao bis do francês Karim Benzema (45 e 81) e ao penálti de Sergio Ramos (14).

Assim, a equipa da capital francesa somou a quarta vitória, que se traduz na liderança isolada do grupo, com 12 pontos, mais cinco do que os espanhóis do Real Madrid, seguidos de Club Brugge (dois) e Galatasaray (um).

Do mesmo grupo da Juventus, de Cristiano Ronaldo, os "colchoneros", sem o lesionado João Félix, tinham de triunfar no reduto do Bayer Leverkusen, mas saíram derrotados (2-1) frente a uma equipa que venceu pela primeira vez, com um golo na própria baliza do Thomas (41) e um tento de Kevin Volland (55). Em tempo de compensação (90+4), Alvaro Morata reduziu.

Com 10 pontos, a "Vecchia Signora" segue na liderança, o Atlético de Madrid é segundo, com sete, à frente de Lokomotiv Moscovo e Bayer Leverkusen, ambos com três.

Em Itália, no Estádio Giuseppe Meazza, casa emprestada da Atalanta, os ingleses do Manchester City, que tiveram os internacionais lusos Bernardo Silva e João Cancelo de início, também desperdiçaram a hipótese de confirmar o apuramento, ao empatarem a um golo num jogo do Grupo C atípico para os "citizens".

O avançado Raheem Sterling até deu vantagem à equipa de Pep Guardiola, aos sete minutos, que poderia ter sido dilatada, não fosse a displicência do brasileiro Gabriel Jesus a bater um penálti para fora, aos 43.

Aos 49 minutos, Mario Pasalic empatou o jogo, já depois de Ederson, lesionado, ter dado lugar a Claudio Bravo na baliza no regresso dos balneários. O chileno acabou expulso, aos 81, por derrubar Ilicic, com o lateral direito Kyle Walker a entrar para a baliza e a não sofrer qualquer golo.

Por seu lado, o Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, arrancou um empate (3-3) na Croácia, perante o Dínamo Zagreb, com tentos nos descontos por Júnior Moraes (90+3) e Teté (90+8), o da igualdade de grande penalidade, cometida sobre o guarda-redes Pyatov, que tinha subido à área contrária.

Alan Patrick (13 minutos) inaugurou o marcador para os ucranianos, mas Petkovic (25), Ivanusec (83) e Ademi (89) selaram a reviravolta, antes da reação final da equipa de Luís Castro, já num '10 para 10' - expulsões do Moro, nos croatas, aos 74 minutos, e de Marlos, nos forasteiros, aos 79.

Na classificação, o Manchester City mantém-se sozinho no primeiro lugar, com 10 pontos, enquanto Shakhtar e Dínamo Zagreb dividem o segundo posto, ambos com cinco. A Atalanta pontuou pela primeira vez, na sua estreia na Champions.

Em boa posição para seguir em frente, mas já com poucas hipóteses de desalojar da liderança o Bayern Munique (12 pontos) no grupo B, estão os também ingleses do Tottenham, que somam agora sete, no segundo lugar, após a goleada (4-0) perante os sérvios do Estrela Vermelha, terceiros, com três, construída por Lo Celso (34), um bis de Son Heung-Min (57 e 61) e concluída por Cristian Eriksen (85). O Olympiacos é último com apenas um.